Sarzana (La Spezia) – Incidente mortale sull’autostrada A12 Genova – Livorno. Sono drammatiche le conseguenze dell’incidente che si è verificato questa mattina lungo l’Autostrada A12 in direzione della Toscana, a pochi chilometri dal confine regionale. Nel tratto compreso tra Sarzana e Carrara, infatti, si sarebbe verificato un tamponamento tra mezzi pesanti che avrebbe causato la morte di un uomo.

Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista. L’altra persona rimasta coinvolta nell’incidente è stata trasportata all’ospedale in codice giallo, di media gravità.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, con il tratto autostradale che è stato chiuso alla circolazione in direzione levante. Al momento si registrano sei chilometri di coda verso la Toscana.