Genova – Il marciapiede che sprofonda, rivelando un buco profondo e potenzialmente molto pericoloso, e una donna con una bambina molto piccola che ci cadono dentro. E’ andata bene ad una mamma con la sua bambina – che questa mattina sono sprofondate insieme alla lastra che copre il marciapiede di corso Europa, nella zona di Quinto, nel levante genovese.

Le persone sono uscite autonomamente dal buco e hanno chiamato i soccorsi che sono prontamente accorsi insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco.

Nonna e nipote sono state visitate e, fortunatamente, per loro solo lievi ferite ed un brutto spavento che certamente non dimenticheranno facilmente.

Il tratto di marciapiede è stato interdetto e sono in corso accertamenti sulle cause del cedimento.

Da tempo vengono segnalati problemi di manutenzione e crepe che preoccupano i residenti

Il marciapiede è già sprofondato a più riprese e i cavalcavia sembrano cadere a pezzi e non solo metaforicamente ma l’episodio più grave di tutti, a Nervi, ha fatto scattare il divieto di passaggio dei mezzi pesanti sul cavalcavia che porta a via Donato Somma. Dopo ripetute segnalazioni è stata scoperta una frattura profonda in una delle “spalle” del cavalcavia.

Nei mesi scorsi sono stati effettuati controlli e riparazioni sul cavalcavia che supera il torrente Sturla

Nella zona di Quarto segnalazioni anche nel sovrappasso che sovrasta via Antica romana di Quarto dal quale si staccherebbero spesso dei pezzetti di cemento e i ferri “di armatura” del cemento armato appaiono corrosi dalle infiltrazioni d’acqua

notizia in aggiornamento