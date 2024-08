Genova – Ancora uno scontro e tensione alle stelle, nella zona di Sottoripa dove ogg, venerdì 23 agosto, intorno alle 13, un gruppo di stranieri di probabile nazionalità bengalese è tornata in piazza a cercare lo scontro con le bande che, ieri sera, hanno aggredito alcuni membri della comunità.

Uno scontro tra gruppi etnici di cui ancora non sono noti i motivi ma che già ieri sera avevano fatto scorrere il sangue e terrorizzato residenti e turisti che affollano la zona in questo periodo di vacanze.

Sul posto sono accorse in gran numero le forze dell’ordine, tra agenti di polizia locale e della polizia di Stato e la situazione è tornata alla calma anche se vengono ancora segnalate risse fulminee in diversi vicoli della zona del centro storico che viene militarizzato in queste ore per evitare nuovi scontri e che la situazione possa degenerare ancora.

Intanto proseguono senza sosta le indagini per ricostruire gli scontri di ieri sera che sembrano esser scoppiati tra la comunità nord-africana e quella bengalese.

Scontri “beffa” visto che proprio in questi giorni è stato attivato un presidio permanente della polizia locale proprio a Sottoripa e che, evidentemente, non ha mitigato la situazione.

Proteste feroci da parte dei residenti che parlano senza mezzi termini di fallimento delle politiche di sicurezza e della gestione dell’ordine pubblico e chiedono un inversione di rotta con politiche sociali e progetti di multiculturalità invece della sola repressione – evidentemente inutile – attuata in questi anni con sempre maggiore militarizzazione ma senza concrete politiche sociali di integrazione.

Una vera rivolta sotterranea che mette all’indice i fallimenti di chi pensava di risolvere tutto con il braccio di ferro e centinaia di telecamere che sono servite solo a documentare quello che già era noto: una situazione allucinante che continua a peggiorare.

Residenti e associazioni si incontreranno, il prossimo 14 settembre, in piazza della Posta Vecchia per un’assemblea pubblica di denuncia e per chiedere un vero e proprio cambio di rotta delle politiche del Comune e degli organi incaricati della gestione dell’ordine pubblico e del rispetto delle regole.

Lo spettro è quello del ritorno delle “ronde” tristemente divenute famose alcuni decenni fa e che potrebbero coagulare le spinte più “estremiste” dei residenti inferociti.

(foto di Archivio)