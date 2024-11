Chiavari – Raffica di controlli sulle strade, durante il week end appena trascorso, da parte di carabinieri della compagnia di Chiavari che hanno identificato e controllato oltre 200 persone e oltre 100 autovetture durante il ponte di Ognissanti.

Gli automobilisti fermati per i controlli sono stati sottoposti ai test che rilevano l’eventuale abuso di alcolici e 7 di loro sono effettivamente risultati positivi e pertanto denunciati per guida in stato di ebbrezza.

I denunciati hanno tra i 25 e i 60 anni e sono risultati con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e dovranno pagare anche una multa piuttosto salata.