Genova – Salgono i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria ma calano, seppur di poco, i ricoveri in ospedale.

Questa la fotografia dell’andamento pandemico nella regione nel corso delle ultime 24 ore.

I nuovi positivi al Covid-19 sono 168, scoperti a fronte di 3.436 tamponi molecolari ai quali si aggiungono altri 4.035 tamponi antigenici rapidi.

Nessun decesso registrato durante l’ultima giornata mentre scende, seppur solo di due unità, il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, 82, 2 in meno rispetto al giorno precedente; aumenta però il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, che passa dai 9 di ieri ai 10 odierni.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi diviso per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 27

– SAVONA (Asl 2): 28

– GENOVA (Asl 3): 49

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 21

– LA SPEZIA (Asl 5): 39

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4