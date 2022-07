Genova – Anche gli agenti di polizia locale avranno presto in dotazione caschi e scudi e giubbotti per autodifesa. Lo ha stabilito il consiglio regionale che ha approvato il Ddl che stabilisce fra le altre cose la norma che da la possibilità agli enti locali di poter dotare gli agenti di polizia locale di strumenti di autodifesa come giubbotti, caschi e scudi di protezione.

(Foto di Archivio)