Nessun nuovo decesso e nuovi casi di contagio in calo come il numero dei tamponi effettuati. Un bilancio tra luci ed ombre quello dell’ultimo bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria per l’emergenza covid. Con appena 4.183 test effettuati – su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti – sono stati scoperti 670 contagi. Una normale flessione che si ripete ad ogni fine settimana con il calo dei test effettuati.

A chiarire meglio la situazione è il tasso di positività che, in Liguria, fa registrare il 16% più altro rispetto alla media nazionale che si attesta al 14,8%.

Calano ancora le persone ricoverate in ospedale per il coronavirus (357) mentre sale di una unità il numero delle persone in cura per casi gravi e gravissimi nei reparti di Terapia Intensiva (8)

Attualmente i positivi sono 13990, 411 in meno rispetto al giorno precedente, e i guariti sono 1081.

Questo il dettaglio dei nuovi contai scoperti e suddivisi per provincia:

Genova 198

La Spezia 132

Imperia 125

Savona 125

Chiavari e Tigullio 80