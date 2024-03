Genova – Ha rubato la borsa ad una dipendente del settore sanitario dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena e poi, con le chiavi trovate dentro, le ha portato via anche l’auto. Un’uomo è stato bloccato e denunciato da una pattuglia della polizia locale che lo ha intercettato in corso Aurelio Saffi a bordo della vettura rubata.

Al controllo gli agenti hanno rapidamente scoperto che l’auto era di proprietà di un’alytra persona e poco dopo hanno scoperto che era stata rubata.

La donna era stata derubata della borsa in reparto e utilizzando le chiavi trovate all’interno della borsa l’uomo era riuscito a rubare anche la vettura.