Imperia – Proseguono i disagi causati dall’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla Liguria. Oltre a quelle sulla linea ferroviaria andata completamente in tilt, si registrano forti problematiche anche lungo l’A10 in direzione ponente.

Una frana avrebbe coinvolto un punto compreso tra i caselli autostradali di Imperia Est e Imperia Ovest, portando alla momentanea chiusura della tratta nella carreggiata che viaggia verso la Francia. Pesanti i disagi per centinaia di automobilisti e trasportatori. Fortunatamente, non sarebbe rimaste coinvolte alcune vetture.

Inoltre, a causa di un veicolo in avaria, si segnalano anche 3 chilometri di coda in A12 tra Genova Nervi e Genova Est, in direzione ponente.