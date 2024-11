Genova – Carabinieri e studenti del liceo artistico Paul Klee insieme per una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne. Militari e ragazzi hanno promosso una serie di iniziative in tutta la Regione Liguria coinvolgendo attivamente anche gli studenti delle scuole superiori di tutte le provincie.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Genova, in particolare, ha promosso il progetto con la

direzione del liceo artistico Paul Klee – Barabino attraverso la realizzazione, da parte degli studenti, di “tavole manifesto” contenenti “messaggi” d’impatto da diffondere presso strutture e luoghi di aggregazione e transito.

In particolare, i lavori sono stati portati avanti dalla classe IV e V L del liceo artistico, sotto la guida dei docenti Mauro Panichella e Claudia Melodia, preceduti da una serie di

incontri effettuati dagli studenti con Carabinieri di Forte san Giuliano, durante i quali i militari dell’Arma si sono confrontati con i ragazzi per sensibilizzare i più giovani sulla necessità della prevenzione e dell’impegno collettivo.

Un fenomeno, quello della violenza contro le donne, che non è un problema privato, ma una ferita aperta nel tessuto sociale. Lo confermano anche i crescenti fatti che la cronaca ci consegna, insieme alle notizie di abusi, maltrattamenti e femminicidi, che dipingono una realtà che non conosce confini geografici, culturali o economici e che richiede sempre più un approccio sistemico.

“Il progetto nasce – spiega il comandate provinciale Alessandro Magro – nell’ambito di una iniziativa del Comando Legione Carabinieri Liguria, che vede tutti i comandi provinciali dell’Arma ligure promuovere eventi/progetti finalizzati alla sensibilizzazione delle comunità (specie quelle più giovani) sul delicatissimo tema della violenza di genere, sempre più di attualità. Le vittime oggi hanno maggiore consapevolezza degli strumenti a loro disposizione e una più forte propensione interrompere la catena degli abusi: queste iniziative di informazione e sensibilizzazione rappresentano un passaggio fondamentale per combattere sul nascere la violenza di genere. Anche i direttori di Palazzo Ducale e dei Centri commerciali di Fiumara e L’Aquilone, che ringrazio unitamente alla Direzione del Paul Klee – Barabino, si sono resi disponibili a esporre i lavori degli studenti dell’artistico, tavole grafiche che, a margine, richiamano il motto dell’Arma dei carabinieri #POSSIAMOAIUTARVI, che non è solo uno slogan, ma il nostro modo di interpretare il servizio, con l’invito a contattare, in caso di urgenza o necessità il 112 o il 1522, numero verde di pubblica utilità della Rete nazionale antiviolenza”.

Tali lavori saranno esposti e proiettati, dal 23 novembre e nei giorni a seguire, anche sullo schermo del Palazzo della Regione di Piazza De Ferrari.

In tale Piazza si terrà anche l’evento pubblico organizzato dall’associazione “Wall of Dolls”, volto a promuovere la lotta contro la violenza sulle donne. A tale manifestazione ha aderito anche il Comando Provinciale Carabinieri di Genova con l’installazione di un proprio gazebo informativo.

L’attività dell’Arma, volta alla sensibilizzazione di questo fenomeno, proseguirà nel corso dei

prossimi mesi con incontri presso strutture pubbliche ed istituti scolastici