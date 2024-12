Celle Ligure (Savona) – Indagini in corso per accertare le circostanze della morte dell’ex sindaco Renato Zunino, 75 anni, ritrovato ormai cadavere, in mare, nella serata di ieri.

Zunino era stato dato per disperso nella tarda mattinata quando, non rientrando a casa, ha destato l’allarme dei familiari che hanno provato più volte a chiamare il cellulare che però risultava irraggiungibile. Scattate le ricerche le forze dell’ordine sono risalite al suo passaggio, intorno alle 10 presso la Galleria degli Artisti per la matematica, lungo la passeggiata a mare pedonale tra Celle e Varazze intitolata a Pertini.

Le ricerche sono proseguite sul lungomare sino alla tragica scoperta del corpo che si trovava in acqua.

Il corpo senza vita è stato recuperato e trasferito in obitorio mentre le indagini sono proseguite e proseguiranno per accertare cosa sia realmente accaduto.

Renato Zunino ha ricoperto più volte il ruolo di sindaco di Celle Ligure, tra il 1975 e il 1992 e poi ancora dal 2009 al 2019 per poi essere eletto consigliere provinciale.

Molti i messaggi di cordoglio in arrivo in queste ore alla famiglia.

“A nome mio e della Giunta regionale – ha scritto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – esprimo profondo cordoglio per l’improvviso decesso di Renato Zunino. Sindaco di Celle Ligure per sei mandati, consigliere provinciale e presidente dell’Anpi di Savona, Zunino è sempre stato uomo impegnato nelle istituzioni e nell’associazionismo. Alla famiglia, ai colleghi e ai suoi cari, le più sentite condoglianze”.