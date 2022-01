Genova – Migliorano le condizioni delle due ragazze di 25 anni e della bambina travolte ieri pomeriggio mentre attraversavano la strada in via Fereggiano, nel quartiere di Marassi.

Le due giovani sono state trasportate all’ospedale Galliera e San Martino mentre la più piccola è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Gaslini dove i medici hanno attribuito il codice rosso.

Secondo le prime ricostruzioni le tre stavano attraversando sulle strisce quando è sopraggiunto un mezzo che le ha colpite e gettate a terra.

Subito soccorse dai passanti, le due ragazze e la bambina sono state poi stabilizzate dal personale delle ambulanze accorse sul posto ed infine trasportate nei tre ospedali.

Sul posto anche la polizia locale che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Da tempo i residenti della zona e il Municipio Bassa Valbisagno chiedono al Comune maggiore attenzione per gli attraversamenti stradali che risultano male illuminati e pericolosi. Inoltre in tutta via Fereggiano è costante la sosta selvaggia di auto in seconda e terza fila e spesso la visibilità agli attraversamenti è limitata da mezzi posteggiati in spregio del Codice della Strada.

Il trasferimento della locale sezione della polizia locale da Marassi a San Fruttuoso non ha certamente migliorato la situazione rendendo ancor più “rari” gli avvistamenti di personale in divisa.