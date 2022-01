Genova – Una nuova (probabile) battaglia legale per l’eredità della nobile famiglia Durazzo che ha dato nove Dogi e due cardinali alla città di Genova.

L’enorme patrimonio immobiliare del marchese Stefano Durazzo, morto in seguito ad un malore poco prima di Natale, sarebbe infatti stato destinato ad una cara amica di lunga data che sarebbe stata nominata erede in un testamento lasciato dal marchese.

Un lascito da capogiro per una famiglia che, in secoli e secoli di Storia, è stata protagonista della vita economica della città di Genova dopo essere arrivata dalla omonima città albanese, si racconta, in condizioni di schiavitù.

Un casato di nobilissima stirpe che ha saputo costruire letteralmente un impero economico partendo da “zero” come nella più celebrata delle tradizioni del “self made man” e che ora rischia di dover combattere in Tribunale per difendere il proprio patrimonio.

Il fratello del marchese Stefano Durazzo, Marcello, residente da anni nel vicino Principato di Monaco e vicino alla casa ivi regnante, avrebbe infatti impugnato il testamento del fratello per alcune presunte irregolarità.

Di fatto una nuova battaglia legale visto che i due fratelli risulterebbero già in lite tra loro per il lascito dei genitori.

La morte di Stefano Durazzo, 56 anni, molto conosciuto per la sua vita “normalissima” e senza fronzoli, ha suscitato molto clamore in città perché avvenuta in modo improvviso e inspiegabile visto che, apparentemente, il nobile godeva di ottima salute.

Il fatto di non essere sposato e di godere di un patrimonio “molto consistente” aveva scatenato il gossip sulla successione a capo del patrimonio di famiglia ed ecco che un nuovo colpo di scena sembra palesarsi all’orizzonte con un testamento ancora tutto da verificare e che potrebbe condurre la famiglia a ricorrere al Tribunale per tutelare i propri diritti.