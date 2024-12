Genova – Un altro pedone investito lungo le strade genovesi. Questa volta è accaduto nel quartiere genovese di Albaro, nello specifico in via Boselli, dove una donna è stata travolta mentre attraversava la strada. E’ accaduto a metà pomeriggio, ma al momento non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata centrata in pieno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno successivamente trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino: le sue condizioni sarebbero serie.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul posto è giunta anche la polizia locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona dell’incidente.