lunedì 9 Febbraio 2026
Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Redazione Liguria
Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Anche questa settimana si va incontro a quattro serate di chiusura della metropolitana, che interromperà con anticipo il proprio servizio lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio.
Le ultime corse sono in programma alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle ore 21:17 da quella di Brignole.
Le chiusure, come spiegato da Amt, si rendono necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione sulla linea.
Ancora disagi per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio ma che da anni devono fare i conti con le chiusure anticipate.
Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, che però effettua la sua partenza a Caricamento e non copre l’intero percorso della metropolitana.
——————————————————————————————————
